الدفاع الروسية: القضاء على 20 مسلحًا وتدمير 9 مخازن للأسلحة والذخيرة خلال عملية خاصة في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قضاء القوات الروسية والسورية على 20 مسلحا خلال عملية مشتركة في محافظة حمص السورية.



وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليج جورينوف، خلال مؤتمر صحفي ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إنه في إطار العملية الخاصة للبحث عن جماعات إرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها في المحافظات الجنوبية لسوريا، نفذت فصائل الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية أعمالا استطلاعية في البادية في محافظة حمص".



وأضاف جورينوف، أنه "تم القضاء على 20 مسلحا و9 مخازن للأسلحة والذخيرة و30 معقلا للتشكيلات المسلحة غير الشرعية".



في سياق منفصل، أفاد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف بأن الدفاعات الروسية تصدت لهدفين جويين معاديين صباح اليوم الخميس في المقاطعة الروسية.



وقال جلادكوف عبر منشور : "تصدت أنظمة دفاعاتنا الجوية فوق بيلغورود لهدفين جويين معاديين".

واستهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكي في مقاطعة بيلجورود الروسية بـ 519 قذيفة، السبت الماضي.



ومؤخرا، قامت مجموعة تخريبية أوكرانية، بدخول أراضي مدينة جريفورون الحدودية في مقاطعة بيلجورود، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخربا. كما أن لجنة التحقيق فتحت دعوى جنائية بموجب ست مواد، من بينها "هجوم إرهابي".



وتتعرض مقاطعة بيلجورود لقصف متواصل من قبل أوكرانيا، حيث لا يزال مستوى الحذر "الأصفر" مرتفع في جميع أرجاء المقاطعة منذ 11 أبريل 2022.