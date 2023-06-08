طلب إحاطة لتعميم فكرة محافظ أسوان للتخلص من الكلاب الضالة

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية طالب فيه بتعميم فكرة تخصيص ملاجئ للكلاب الضالة، خارج الكتلة السكانية، والتي قرر تنفيذها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ووصف " المير " قرار محافظ أسوان بأنه من القرارات غير التقليدية وهو بمثابة تفكير من خارج الصندوق خاصة أن القرار يحمل من الإيجابية الكثير لحل مشكلة زيادة أعداد كلاب الشوارع وهجومهم المتزايد على المواطنين وخاصة الأطفال معرباً عن ثقته فى أن التنفيذ الحقيقى لهذا القرار سوف يجعل ميادين وشوارع مدينة اسوان السياحية وساحرة الجنوب خالية من الكلاب الضالة.

وطالب المهندس حسن المير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين لتطبيق قرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة موجهاً التحية والتقدير لمحافظ أسوان على هذا الفكر المستنير.

وأكد المهندس حسن المير أن كلاب الشوارع لاتتمثل خطورتها فى عقر المواطنين فقط ولكن تحمل العديد من الأمراض المشتركة التي تنقل للإنسان الكثير من الأمراض الجلدية مثل الجرب وغيرها ومسببات مرضية طفيلية وبكتيرية وفيروسية ومنها مثلا مرض السعار مؤكداً على ضرورة ان يكون لجميع المحافظين دورهم فى التصدى لهذه الظاهرة خاصة بعد مشروع القانون الذى تقدم به المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب واقره المجلس واصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة .