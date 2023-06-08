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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يرصد مكافآت خاصة للاعبيه لتخطي الطلائع بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رصد مكافأة خاصة للفريق الأول لكرة القدم حال الفوز بمباراة اليوم أمام طلائع الجيش والمقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وجاء رصد مكافأة خاصة من مجلس الإسماعيلي للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحفيزهم للفوز بمباراة اليوم والتي تعد مهمة للفريق من أجل البعد خطوة جديدة عن المنطقة المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني .

وأعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي قائمة الفريق لمواجهة الطلائع اليوم والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

 

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