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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس المعاهد الأزهرية: الإمام الأكبر يولي الطلاب الوافدين اهتماماً كبيراً |صور

امتحانات الطلاب الوافدين
امتحانات الطلاب الوافدين

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، لجان الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية، اليوم الخميس، وقد أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مادة مهارات اللغة العربية.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الأزهر وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولون الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا ويشدد على تقديم كافة سبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات أمامهم على الفور، موجها رسالة للطلاب قائلا: "أنتم سفراء الأزهر فحافظوا على هذه الأمانة التي وضعناها في أعناقكم وانشروا منهج ورسالة الأزهر في بلادكم".

من جانبها بينت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن امتحانات البعوث الإسلامية امتحانات فريدة من نوعها؛ لأنها تمتاز بميزة ينفردون بها عن الطلاب المصريين وهي حقهم في ضم السنة الثانية من الثانوية مع الثالثة في عام واحد بعد نجاحهم في الصف الثاني الثانوي واجتيازهم مسابقة يتم فيها اختبارهم بمدى جاهزيتهم للشهادة الثانوية، تيسيرا عليهم وتخفيفا عنهم آثار الغربة.

جدير بالذكر أن المتقدمين للجان الثانوية للبعوث الإسلامية (٧٧٠) طالباً وطالبة،     ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة، وبدأ الطلاب الامتحانات يوم الأحد الموافق ٤/٦/٢٠٢٣، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق ٩/٧/٢٠٢٣.

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