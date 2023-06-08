عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين اقتحام سفارتي السعودية والبحرين في الخرطوم

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أدانت دولة الإمارات ،اليوم الخميس، بشدة تعرض سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة والملحقيات التابعة لها ومقر سكن سفيرها وممتلكات الموظفين، وسفارة مملكة البحرين ومقر سفيرها، في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

إطلاق النار إطلاق أخلاق الاستقرار السياسي الأعمال الإجرامية الامارات اليوم الأخلاقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

خطة مجربة| ماذا تنوي جماهير الوداد فعله مع الأهلي خلال المباراة النهائية؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

خلال تشييع جنازة.. انفجار ضخم داخل أحد المساجد في أفغانستان

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

ترشيحاتنا

ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بـ شبرا

الشرطة الفرنسية تعلن أعمار المصابين.. ومنفذ حادث الطعن طالب لجوء سوري

من غير نمر .. مصرع صغير أجنبي دهسته دراجة نارية بالشروق

24 ساعة تحويلات مرورية.. غلق شارع النيل أسفل كوبري 15 مايو|صور

السيسي: مصر تولت رئاسة الكوميسا في فترة شديدة الدقة

هآرتس: الضفة وغزة تواجهان نقصًا حادًا وخطيرًا في توفّر الأدوية للمرضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

فيديو

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ