طالبان تأمر بإيقاف أنشطة جميع المنظمات الأجنبية في قطاع التعليم في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، اليوم الخميس، أنها أمرت بإيقاف أنشطة جميع المنظمات الأجنبية في قطاع التعليم في أفغانستان.

وفي وقت سابق، كان قد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بقرار سلطات طالبان الأفغانية منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمة الدولية ودعا إلى إلغاء القرار فورا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان اليوم :“هذا انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن حرمان المرأة منها”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إنه على الرغم من عدم قبولها بالقرار إلا أنها طلبت من جميع الموظفات الأفغان عدم الذهاب إلى المكتب حتى إشعار حرصا على سلامتهن.

كما قالت روزا أوتونباييفا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان في بيان منفصل: "المنع غير قانوني وفقا للقانون الدولي ولا يمكن قبوله"، مضيفة أن الخطوة تنتهك أيضا ميثاق الأمم المتحدة.