قيادي بحركة فتح يستنكر مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم الأقصى | فيديو

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس وعضو المجلس الثوري بحركة فتح، على تصريحات عضو الكنيست من حزب "الليكود" الإسرائيلي عميت هاليفي، بشأن مُخطط تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، واصفا إياه بـ الوقاحة".



وتابع الدكتور أيمن الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لأول مرة يتم الحديث عن تقسيم جغرافي كامل، لافتا إلى أن المخطط يستهدف تقسيم المسجد الأقصى إلى شقين ، الشق الجنوبي تحت قيادة المسلمين والشق الشمالي تحت قيادة اليهود وهو أمر خطير للغاية.

قنبلة دخان



تابع عضو المجلس الثوري بحركة فتح، الإعلان عن هذا المخطط بمثابة قنبلة دخان للتمهيد للأمر والتعرف على ردود الأفعال المختلفة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتخفيض عدد السكان بمنطقة القدس من 25 إلى 30% بحلول 2030.