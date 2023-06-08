حذر وترقب.. الاحترار يضرب كوكب الأرض بسبب النشاط البشري

يشهد العالم تغيرا ملحوظا في المناخ، بينما يتزايد الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري بمعدل يزيد على 0.2 درجة مئوية لكل عقد مع انبعاثات غازات دفيئة بمستويات غير مسبوقة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كتب نحو 50 باحثاً في مجلة «إيرث سيستم ساينس داتا»، مستندين إلى أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: «خلال الفترة 2013-2022، ازداد الاحترار الناجم عن النشاط البشري بمستوى غير مسبوق بلغ أكثر من 0.2 درجة مئوية في كل عقد».

وبلغ متوسط الانبعاثات السنوية خلال الفترة نفسها أعلى مستوياته على الإطلاق مع 54 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الأخرى، نحو 1700 طن كل ثانية.

ويبدو أن نتائج هذه الدراسة تغلق الباب أمام فرصة تحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في ألا تتجاوز زيادة الاحترار 1.5 درجة مئوية.