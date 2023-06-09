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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم.. كل ما تريد معرفته عن هاتف OnePlus القابل للطي

OnePlus
OnePlus

أصبحت الهواتف القابلة للطي هي موضة 2023 ، يبدو أن كل العلامات التجارية للإلكترونيات تريد إطلاق مثل هذا النوع من الهواتف الذكية، والفضل يعود لسامسونج وسلسلة galaxy Z التي فتحت شهية الجميع لدخول هذا السوق المربح.

وفقا لتقرير موقع  androidpolice كشفت مؤخرا شركة جوجل عن موبايل بيكسل فولد Pixel Fold مؤخرًا ، بينما تستعد سامسونج غريمتها لإطلاق الجيل التالي من Galaxy Z Fold و Z Flip و موتورولا مؤخرا دخلت حلبة المنافسة مع سلسلة هواتف Razr الجديدة.

منذ فترة طويلة تتردد شائعات أن  وان بلس  OnePlus تستعد للكشف عن هاتف قابل للطي يكون بلغة تصميم مبتكرة، كان من المتوقع أن يطرح خلال الصيف الحالي، والآن بدأت بالفعل التسريبات تزهر عن هذا الجهاز المنتظر.

OnePlus 

سيكون إطلاق هاتف  OnePlus  الجديد في النصف الأول من شهر أغسطس مع حدث إطلاق متزامن في مدينة نيويورك ، وهي نفس طريقة "وان بلس" التي استخدمها قبل ذلك مع هواتفها السابقة.

في فبراير الماضي ، كشفت عن OnePlus 11. وفعلت الشيء نفسه مع OnePlus 10T في يوليو 2022. من المتوقع أيضًا أن يكون لـ OnePlus القابل للطي إصدارًا عالميًا خاص به، مع طرحه في المرحلة الأولى في كلا من الهند والولايات المتحدة الأمريكية قبل إتاحته في الشرق الأوسط وأوروبا.

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تفيد التسريبات أن وان بلس القابل للطي سيكون مع معالج من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي  16 جيجابايت رام  وسعة تخزين 512 جيجابايت روم UFS 4.0. 

سيحزم الجهاز الجديد وحدة بطاريات سعة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 80 وات. ألمح تسريب آخر إلى أن OnePlus القابل للطي يمكن أن يشترك في أوجه تشابه عدة مع Oppo Find N3.

كوالكوم OnePlus OnePlus القابل للطي سامسونج بيكسل فولد Pixel Fold Galaxy Z Fold موتورولا Razr وان بلس جوجل

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