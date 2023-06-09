تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الجمعة 9 يونيو 2023، حيث تتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والتى تصل إلى حد العاصفة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية فى بعض الأحيان.

حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات القليلة المقبلة، حتى نهاية اليوم الجمعة، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال القياتي، إن البلاد تشهد سحب وأمطار على القاهرة الكبرى والإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية "بورسعيد ودمياط وسيناء بالكامل وخليج السويس ومدن القناة ومحافظات البحر الأحمر الغردقة وراس غارب وجنوب البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومحافظات شمال الصعيد.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذر القياتي، من نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الحمر يكون مثير للرمال والأتربة ويؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية بشكل كبير خصوصا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ماذا حدث بالأرصاد أمس؟

شهدت البلاد مساء الخميس، سقوط أمطار على جسر السويس وبعض مناطق من القاهرة الكبرى، مع سحب رعدية ممطرة، تتمركز على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية.

وأضافت الأرصاد، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

موعد تحسن الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه غدا الجمعة ستشهد الأحوال الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة لكن تنحسر فرص نشاط الأتربة والرمال المثارة في بعض المناطق لتظل قائمة في بعض المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن التحسن التدريجي سيبدأ من مساء غد الجمعة وبداية يوم السبت المقبل على كافة الأنحاء فتنخفض درجات الحرارة وتعتدل سرعات الرياح على كافة الأنحاء وتنتهي فرص نشاط الأتربة بشكل تام وتستقر الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 22 والعظمى 37



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 35



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 35



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 30



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 35



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 39



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 38



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 21 والعظمى 26



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 25



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 25



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 40



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 37



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 44



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 45



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 32 والعظمى 45



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 30 والعظمى 45



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 45