الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن البلاد ستشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس، فقد أثر المنخفض الجوي على معظم المناطق الداخلية، وهو منخفض جوي خماسيني، كما كان هناك منخفض في طبقات الجو العليا.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية» أنه اليوم سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن الأمس من 2 درجة إلى 3 درجات، والإحساس بالعظمى على القاهرة الكبرى شديد الحرارة، حيث ستكون 36 درجة مئوية، و45 درجة مئوية في المناطق الجنوبية، لكن المناطق الشمالية ستكون درجات الحرارة فيها أقل حدة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء في فترة النهار شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة إلى حارة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسطة وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وفي السياق نفسه أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أ في فترات الليل ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تؤثر علينا، وسنشعر بانخفاض في درجات الحرارة والاجواء ستكون معتدلة ربيعية في أغلب محافظات الجمهورية.

نشاط للرياح

وأكملت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سنشهد نشاطا للرياح اليوم سرعاته من 35 إلى 40 كم في الساعة وسيكون مثيرا للرمال والأتربة في المناطق الجنوبية فقط، مستدركة أن بداية من حالة الطقس غدًا السبت يسود المزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة؛ لتعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتتلاشى الأتربة والأمطار من على أغلب المحافظات، ويستمر الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة السبت

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34-22

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 27-20

درجات الحرارة على جنوب سيناء 38-26

درجات الحرارة على شمال الصعيد 35-24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 42- 28

درجات الحرارة الأحد

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33-23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 28-19

درجات الحرارة على جنوب سيناء 36-26

درجات الحرارة على شمال الصعيد 35-24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 39- 27

درجات الحرارة الاثنين

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35-23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 27-21

درجات الحرارة على جنوب سيناء 36-26

درجات الحرارة على شمال الصعيد 36-25

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 40- 28