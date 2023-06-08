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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة تقترب.. سحب رعدية تغطي عدة مناطق والرؤية متدهورة بمحافظات الجنوب |الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة بالبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن محطات الرصد أظهرت أن الرؤية الأفقية الآن على أسوان الي 2000 متر، وفي الأقصر وصلت الرؤية الأفقية ٤٠٠٠متر بسبب الرمال والأتربة المثارة.

حالة الطقس اليوم

وتشير صور هيئة الأرصاد الجوية، حول الطقس اليوم، إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والاتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة. 

حالة الطقس اليوم

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية، خلال الطقس اليوم، تكون مثيرة للرمال والاتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر.. العاصفة تقترب ورسالة عاجلة من وزارة الداخلية

أحوال الطقس تشهد أمطارا وحرارة وتقلبات جوية.. تعرف عليها

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وسقوط الأمطار، قد تكون رعدية أحيانا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح يكون مثير للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

تحذيرات حول العاصفة الترابية

أما عن مناطق الأمطار، خلال حالة الطقس اليوم، تكون على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر 

وناشد هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال نشاط الرياح المتوقع بحالة الطقس اليوم، بضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة.

وأنه عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار، يفضل القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضافة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.


ونصحت بأنه يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 29 درجة
السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 درجة
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 29 درجة
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 31 درجة
 

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