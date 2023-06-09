عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من كوبا بعد تقارير إنشاء قاعدة تجسس صينية على أراضيها

أرشيفية
أرشيفية

وصفت حكومة كوبا اليوم الجمعة، تقارير صحفية أفادت بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأمريكية بأنها "كاذبة ولا أساس لها"، في حين قال البيت الأبيض أيضا إن هذه التقارير "غير دقيقة".

وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في بيان صحافي إن "صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نشرت في 8 يونيو معلومة كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة".

وأضاف أن كوبا "ترفض أي وجود عسكري أجنبي" في أمريكا اللاتينية "بما في ذلك القواعد العسكريّة الكثيرة والقوات (التابعة) للولايات المتحدة"، معتبرًا أن "الافتراءات من هذا النوع كثيرا ما تُلفّق من جانب مسؤولين أمريكيين".

الصين تبني قاعدة تجسس في كوبا لمراقبة القواعد العسكرية والاتصالات الأمريكية

بسبب سوء الأحوال الجوية .. كوبا تحتفل متأخرة بعيد العمال

اتفاق سري

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت أن بكين وهافانا أبرمتا اتّفاقا سريا لإقامة منشأة تنصت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يُمكّنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تُسمّهم أن الصين ستدفع لكوبا "مليارات عدة من الدولارات" في مقابل إقامة المنشأة.

كما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "مصادر قريبة من الاستخبارات" الأمريكية حديثها عن وجود اتفاق مماثل.

وأفادت الشبكة بأن "الولايات المتحدة علمت بهذا المشروع خلال الأسابيع القليلة الماضية" لكن "لم يتأكّد بعد إذا كانت الصين قد بدأت بناء منشأة المراقبة".

كوبا الصين كوبا والصين هافانا أمريكا قاعدة تجسس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

هجوم عنيف من رضا عبدالعال على نجم الأهلي

تحرك عاجل من الحكومة بعد واقعة سمكة قرش الغردقة .. ماذا فعلت؟

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء 14يونيو

موضوعات متعلقة

الصين تبني قاعدة تجسس في كوبا لمراقبة القواعد العسكرية والاتصالات الأمريكية

وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل

ترشيحاتنا

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أول تعليق من كوبا بعد تقارير إنشاء قاعدة تجسس صينية على أراضيها

إسقاطات وسخرية |إعلامي يطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاب انبي

رضا عبدالعال: "الشوالي" معلق محايد ومحترف والهجوم عليه غير مبرر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

أربعين مصطفى درويش .. أعمال فنية معطلة بعد رحيله المفاجيء

لماذا يفضل البعض تناول الأطعمة الحارة ؟ .. دراسة علمية تجيب

فيديو

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ