بسبب سوء الأحوال الجوية .. كوبا تحتفل متأخرة بعيد العمال

توجه الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل برفقة زوجته ليس كويستا سيرا وصولا الى القاعدة البحرية الشهيرة في هافانا من أجل "إعادة تأكيد شعبيته"، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

كما شارك الرئيس السابق راوول كاسترو في التجمع.

ونظمت كوبا الجمعة احتفالات عيد العمال لكنها لم تشهد التعبئة المعتادة، بعد ارجائها بسبب سوء الأحوال الجوية في إطار من النقص الحاد في المحروقات الذي أرغم سلطات الجزيرة الشيوعية على إبقاء النشاطات محدودة.

عادة ينزل عشرات آلاف الكوبيين عبر حافلات من كل انحاء المدينة للتجمع في ساحة الثورة الرمزية في قلب العاصمة قبل أن يبدأوا المسيرة.

لكن هذه السنة، طلب من سكان وسط المدينة الوصول سيرا إلى متنزه ماليكون للتجمع هناك، فيما نظمت نشاطات في الأحياء الأخرى.