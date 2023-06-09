عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية يشهد فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء| صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والمنفذ من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لفرع القاهرة الكبرى ، وذلك عن طريق  ندوات تعريفية للشباب محافظة القليوبية.

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وموسكو الاتحادية

استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع الإشغالات بشبرا الخيمة

 

ورحب الصبروط بالضيوف فى حملتهم القومية بتوعية الشباب بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء، وأهميتها وكيفية الاشتراك فيها ، والتى تأتى فى إطار تعاون وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الشركاء  الرئيسين للمبادرة من وزارتين البيئة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وذلك بعد انتهاء مؤتمر المناخ COP27 من مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي ، على أن تكون الدولة حققت تطور ملحوظ للعرض فى مؤتمر المناخ COP27 القادم من دولة الإمارات العربية.


وتأتى المبادرة فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.


وتهدف المبادرة إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً ، والتى  تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ،  والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

القليوبية رؤية مصر 2030 وكيل وزارة الشباب والرياضة القاهرة الكبرى وزارة الشباب والرياضة COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الصور الأولى لحادث أتوبيس الوادي الجديد.. مصرع 3 وإصابة 26 شخصا

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن أماكن العاصفة وموعد الانتهاء

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وموسكو الاتحادية

استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع الإشغالات بشبرا الخيمة

بروتوكول تعاون بين جامعات بنها والشارقة وبنها الأهلية

اليونيدو: ننطلع للتعاون مع الشركات المصرية لرفع القدرة التصنيعية

ترشيحاتنا

الشكاوى الحكومية تستقبل 126 ألف استغاثة خلال مايو

بفستان لافت… كارمن سليمان تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترامب يعاقب نفسه بـ السجن 5 سنوات.. ما القصة

ردا على تقارير أمريكية.. الصين تكشف حقيقة إنشائها قاعدة تجسس في كوبا

اليابان تعلن تقديم 5 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا

هدوء حذر.. استقرار أسعار الذهب اليوم| وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

أبراج تعشق السفر والرحلات| تعرف عليها

دالا المهندس تثير الجدل.. حذفت كل الصور مع زوجها وإجابة غامضة عن الانفصال

أضرار تحدث للجنين عند تعرض الحامل للعاصفة الترابية

فيديو

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ