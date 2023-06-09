وكيل رياضة القليوبية يشهد فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء| صور

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والمنفذ من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لفرع القاهرة الكبرى ، وذلك عن طريق ندوات تعريفية للشباب محافظة القليوبية.

ورحب الصبروط بالضيوف فى حملتهم القومية بتوعية الشباب بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء، وأهميتها وكيفية الاشتراك فيها ، والتى تأتى فى إطار تعاون وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الشركاء الرئيسين للمبادرة من وزارتين البيئة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وذلك بعد انتهاء مؤتمر المناخ COP27 من مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي ، على أن تكون الدولة حققت تطور ملحوظ للعرض فى مؤتمر المناخ COP27 القادم من دولة الإمارات العربية.



وتأتى المبادرة فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.



وتهدف المبادرة إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً ، والتى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.