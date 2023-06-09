ردا على تقارير أمريكية.. الصين تكشف حقيقة إنشائها قاعدة تجسس في كوبا

علقت الصين، اليوم الجمعة، على تقارير إنشاء قاعدة تجسس بكوبا، داعية واشنطن للتوقف عن التدخل بشؤون كوبا الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة معروفة بـ "مطاردة الظلال"، في أعقاب تقرير إعلامي يفيد بأن الصين توصلت إلى صفقة مع كوبا لإقامة قاعدة إلكترونية للتجسس في الجزيرة.

وأكدت الخارجية الصينية أنه "لا معلومات لدينا حول بناء قاعدة تجسس لبكين في كوبا".

ونقلا عن المسؤولين الأمريكيين، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه القاعدة ستسمح لبكين بجمع الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، في موطن العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى مراقبة حركة السفن.

ومن جانبه، وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في بيان تلاه أمام الصحافة في هافانا إن "صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نشرت في 8 يونيو معلومة كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة".

وأضاف أن كوبا "ترفض أي وجود عسكري أجنبي" في أميركا اللاتينية "بما في ذلك القواعد العسكريّة الكثيرة والقوات (التابعة) للولايات المتحدة"، معتبرا أن "الافتراءات من هذا النوع كثيرا ما تُلفّق من جانب مسؤولين أميركيين".