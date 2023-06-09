جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي.. يبدأ الإثنين القادم

يبحث جميع طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين بالشعبة الأدبية ، حاليا جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي ، وذلك استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الاثنين القادم .

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نهاية فبراير الماضي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي ، وتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم .

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي مع جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة من الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023

حيث يمتحن الطلاب في بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي في المواد غير المضافة للمجموع المتمثلة في ( التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء) ، وذلك على مدار يومي الاثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو 2023 .

ويحظى الطلاب في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بإجازة من امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الفترة من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي في تمام التاسعة صباحا ، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبيق التوقيت الصيفي لن يغير هذا الموعد .

أما عن زمن امتحان كل مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي فهو كالتالي :

التربية الدينية : ساعة ونصف

التربية الوطنية : ساعة ونصف

الاقتصاد : ساعة ونصف

الاحصاء : ساعة ونصف

اللغة العربية : 3 ساعات

اللغة الأجنبية الثانية : ساعتين

الجغرافيا : 3 ساعات

التاريخ : 3 ساعات

اللغة الأجنبية الأولى : 3 ساعات

علم النفس : 3 ساعات

الفلسفة : 3 ساعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الإثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة