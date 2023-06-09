ارتجاج في المخ | صدمة لـ الوداد قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن إصابة بولي سامبو مهاجم الوداد البيضاوي المغربي قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أنباء عن إصابة سامبو مهاجم الوداد بارتجاج في المخ ولن يلحق باللقاء مع الأهلي".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على حساب نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.