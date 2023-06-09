أوناجم: مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مصيرية لعائلاتنا ولجماهير الوداد

قال محمد أوناجم، لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي، إن الفريق يسعى للفوز على الأهلي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أوناجم في تصريحات نقلها موقع “البطولة” المغربي: “الشوط الأول انتهى في مصر، وتنتظرنا مباراة العودة أمام جماهيرنا وفي ملعبنا، هدفنا هو الظفر باللقب، بعد أن اجتهدنا طيلة السنة، واشتغلنا على مثل هذه النهائيات”.

وأضاف: “هذه المباراة مصيرية بالنسبة لنا ولعائلاتنا، وكذا للجماهير الودادية والمغربية، وأتمنى أن نكون في الموعد ونسعدهم بأول لقب هذا الموسم”.

يذكر أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب على نظيره الوداد المغربي بنتيجة ٢-١.