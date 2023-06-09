نضال الشافعي: مسرحية "سيدتي أنا" تعيد اكتشاف النسخة الإنجليزية

قال الفنان نضال الشافعي أنه نسخة مسرحية «سيدتي أنا» تعيد اكتشاف النسخة الإنجليزية، وهي فكرة الطفلة المتشردة البريئة التي أنهكها الزمن والظروف، التي تقوم بها داليا البحيري.



وأضاف نضال الشافعى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان مسرحية «سيدتي أنا» أول عمل تشاركي مع داليا البحيري، مؤكدا أن «سيدتي أنا» اكتشاف وتحول في الدور بهذا العمل، مشيرا إلى أن المسرح يقدم أعمالا بسيطة لجمهور كلاسيكي، علاوة على أن أسعاره أيضا مناسبة للجميع، وتعتبر نزهة للأسر في شكل عمل درامي.

محمد رياض



وأعلن: تم ترشيحي من قبل صديقي الفنان محمد رياض، لأكون عضوا في اللجنة العليا لمهرجان المسرح القومي خلال دورتين مقبلتين، برعاية نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.