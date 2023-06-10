بيان عاجل من سيف الإسلام القذافي بشأن الوضع الصحي لأخيه هانيبال

حذر سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، من خطورة الوضع الصحي لأخيه هانيبال المحتجز في لبنان منذ 9 سنوات.

وبحسب قناة "العربية"، قال القذافي إن "هانيبال يعاني من عدة أمراض وبحاجة للرعاية الصحية"، مضيفًا أنه "مضرب عن الطعام والدواء احتجاجا على احتجازه دون محاكمة".

يُذكر أن هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي السابق، مسجون في لبنان منذ ثمانية أعوام بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بتغييب الإمام موسى الصدر.

وفي تصريحات سابقة لإحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، صرح أحمد قذاف الدم، ابن رئيس ليبيا السابق، بأن عائلته لا تقدم لهم الراحة، وأنهم يطالبون بالإفراج عن هانيبال القذافي.

وأوضح قذاف الدم أن هانيبال تعرض للاختطاف في سوريا عام 2016، وتم اقتياده إلى لبنان، حيث تم تحريره من قبل قسم المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد أن تم اختطافه. وبعد ذلك، تم اتهامه بالتورط في اختفاء الإمام موسى الصدر وفقًا للسلطات اللبنانية.

ويقول محاموه "إنه كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ولا يعرف شيئًا عن القضية، فيما يقول القضاء اللبناني إن هنيبعل، الذي تزوج من لبنانية في وقت سابق، إنه يمتلك معلومات ويقدمها لدى الإفراج عنه. ودخل هنيبعل القذافي قبل أيام في إضراب عن الطعام"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ميقاتي يرد

وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بيانًا يوضح فيه أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف هانيبال القذافي يتم التعامل معه من قبل السلطة القضائية المختصة.

وأكد البيان أن أي تطور في هذا الملف يتم متابعته بواسطة الإجراءات القضائية المناسبة. كما أعرب ميقاتي عن رغبة لبنان في تعزيز أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.

وأوضح البيان أن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب، التي تفيد بأن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي، هي غير صحيحة.