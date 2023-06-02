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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل دفن الجثمان.. ابنة رئيس مخابرات القذافي توجه رسالة للسلطات

صدى البلد

ناشدت ابنة عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات القذافي، السلطات الليبية والليبيين للسماح لوالدها المعتقل بحضور جنازة شقيقها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بالعثور على محمد عبد الله السنوسي، نجل رئيس جهاز مخابرات القذافي، مقتولا.
وبحسب مصادر فقد تم قتل محمد السنوسي بالرصاص في مدينة سبها، وأنه ربما يكون قد اغتيل.

فيما تحدث نشطاء عن مقتل نجل رئيس جهاز مخابرات القذافي بآلة حادة، خلال مشاجرة في سبها.
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجريمة سببها شجار عائلي بين السنوسي وابن عمه، أفضت إلى طعنه عدة طعنات.
وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.
ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد الله السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبوعجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير.

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.

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