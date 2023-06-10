بعد تأهل زد للدوري الممتاز.. أحمد حسن: مشروعنا لا يتعلق بالفريق الأول فقط

علق أحمد حسن عضو مجلس إدارة نادي زد على تأهل الفريق إلى الدوري الممتاز.



قال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صعود مهم بالنسبة لنا في موسم طويل والجهاز الفني واللاعبين الكل فعل مجهود يؤكد أنهم يستحقون الصعود للممتاز"

واختتم: "مشروع زد ليس فريق أول فقط بل مشروعنا أن يكون قطاع الناشئين الخاص بنا خلال 10 سنوات يكون أهم قطاع ناشئين يمد منتخب مصر بلاعبين مميزين"

من جانبه قال مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم:" بتوفيق ربنا قدرنا نتأهل ورجعنا رغم إننا كنا متأخرين بفارق 7 نقاط في الدور الأول"