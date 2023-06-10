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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفراجة فى الأجواء.. حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس، اليوم السبت، قائلا إن هناك انفراجة في الأجواء بداية من اليوم، السبت 10 يونيو 2023، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح "فهيم"، في تصريحات له،  إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد (حتى المنيا جنوباً).

 

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وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن  استمرارا لسيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد (لكنها حول المعدل 40- 41 ° م).  

وأضاف أن هناك ارتفاعا جديدا في الحرارة على مناطق وسط وجنوب الصعيد (من بني سويف وحتى أسوان)، بالتحديد يوم الثلاثاء ولمدة يوم واحد ، مع توقع أمطار يوم الثلاثاء أيضاً تكون مركزة على مناطق متفرقة من الوجه البحري  والساحل الشمالي وشمال سيناء.

وتوقع أن تعاود الحرارة الانخفاض جنوباً يومي الأربعاء والخميس، ثم تبدأ موجة جديدة شديدة الحرارة من يوم الجمعة 16 يونيو 2023 ، مع استمرار النشاط المتقطع للرياح لكن بدون أن يحمل رمالا أو أتربة.

أهم النصائح

وتابع قائلا: "نصيحة عامة وحفاظاً على السلامة الشخصية، يوصى بتقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة، ويفضل بعد التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة – مع لبس غطاء رأس فاتح اللون وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل".

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