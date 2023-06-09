بلاش الـ6 حاجات دي| هاني الناظر يقدم نصائح للتعامل مع حرارة الطقس

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن نصائح للمواطنين، لحماية أنفسهم من التقلبات الجوية، وارتفاع درجات الحرارة ، قائلا: “اذكر حضراتكم باللاءات الستة في هذا الجو شديد الحرارة”.

وكتب الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: “6 نصائح لمواجهة درجات الحرارة الشديدة”.

١- لا للوقوف في شمس الظهيرة دون غطاء رأس.

٢- لا لقلة شرب المياه.

٣-لا لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية.

٤- لا للاستحمام بمياه ساخنة.

٥- لا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.

٦- لا لعدم سماع كلامي.