عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 267 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

لحوم فاسدة بالغربية
لحوم فاسدة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية 267 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

txt

تقييم سلوك القص للكمرات الخرسانية المسلحة باستخدام تقنية الدفن.. رسالة ماجستير بجامعة طنطا

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 267 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات، وجزء منها غير صالح للاستهلاك، والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

ضبط صاحب مخبز استولى على 12 جوال دقيق مدعم في الغربية

كما تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

أسماك مدخنة إستهلاك الآدمى الجهات المعنية الادارات البيطريه الدكتور حاتم أنور الطب البيطري بالغربية الطب البيطري المنتجات الغذائية المضبوطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي"

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

تعليم الغربية: اليوم فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

هتخس بدون تعب .. بذور الكتان أسرع طريقة لإنقاص الوزن

متنسوش الرقم ده.. الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر

رئيس وزراء كندا يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

عاجل.. الرئيس السيسي: نسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

تبدأ غدا.. الحوار الوطني يعلن أجندة مناقشاته خلال الأسبوع الثالث

23 لاعبا فى قائمة المنتخب الأوليمبى استعدادا لأمم إفريقيا المؤهلة لباريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كايزر صحي| بأسهل الخطوات

هل سخر كريستيانو رونالدو من جورجينا بهذه الطريقة؟ وهذا ما قاله (إيه الحكاية)

سعر فستان يسرا في فرنسا يثير ضجة| لن تتوقع ثمنه

توقف عنها فورا| هذه العادات تؤدي إلى تدهور صحة الرئة

فيديو

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ