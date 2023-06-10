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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سنتان للبقر والجاموس.. تعرف على وزن وعمر الأضحية المثالي

شروط اختيار الأضحية
شروط اختيار الأضحية

كشف الدكتور فهيم شلتوت "أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتاجاتها بجامعة بنها "، عن كيفية اختيار الأضحية لعيد الأضحى المبارك، موضحا أن سواء الأضحية ماعز أو خراف أو جمال أو ابقار لابد وان تكون جيدة و رأسها مرفوعة وشعرها متين وتأكل بشكل جيد، وجلدها لامع، وأن تكون الأنف نظيفة ولا يوجد بها عور أو عرج أو مرض.

وأضاف شلتوت  خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية ببرنامج صباح الورد " ، أن أهم شيء فى الخروف أو البقرة أو الجاموس ، أن يكون شكل الحيوان الظاهري بصحة جيدة، لا يوجد أي عرج، أو ارتفاع في درجة الحرارة؛ مشيرا إلى أهمية عرض الأضحية على طبيب من البيطرين قبل شرائه  والتركيز على الصحة العامة للحيوان أو الأضحية.

وتابع أن بالنسبة للعمر والوزن المثالي للأضحية  " أن الوزن المثالي والعمر يتراوح بداية من ٤٠٠ كيلو أو سنتين بالنسبة للبقر والجاموس ، وعمر ٦ شهور لسنة بالنسبة للاغنام ، والماعز عامان، و٥ سنوات بالنسبة للجمال ".
 

اختيار الأضحية الرقابة على اللحوم الصحة العامة الوزن المثالي الرقابة الاضحى المبارك

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