محمد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا

تواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 من شبكة “BTSPORT” العالمية.

وبعد تصويت أكثر من 50 ألف مشجع، حجز صلاح مكانًا له في التشكيل المثالي للبطولة، بعدما سجل 8 أهداف تلك النسخة، رغم توديع فريقه للبطولة من دور الـ 16 على يد ريال مدريد الإسباني، وهو ثاني هدافي المسابقة خلف النرويجي إيرلينج هالاند.

وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: كايل والكر (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) - إدواردو كامافينجا ( ريال مدريد)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي) - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) - إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

ويلعب مانشستر سيتي ضد إنتر، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.