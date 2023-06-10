عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح في التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

تواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 من شبكة “BTSPORT” العالمية.

وبعد تصويت أكثر من 50 ألف مشجع، حجز صلاح مكانًا له في التشكيل المثالي للبطولة، بعدما سجل 8 أهداف تلك النسخة، رغم توديع فريقه للبطولة من دور الـ 16 على يد ريال مدريد الإسباني، وهو ثاني هدافي المسابقة خلف النرويجي إيرلينج هالاند.

وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: كايل والكر (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) -  إدواردو كامافينجا ( ريال مدريد)

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)  - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) - إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

ويلعب مانشستر سيتي ضد إنتر، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

اعترافات المتهم بقتل نجله الصغير: بضربه عشان أعرف أنام بس لقيته سكت

التجمع يطالب الحركة المدنية بموقف حاسم من محاولات إعادة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يحضر تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أول تعليق من أحمد حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة| أخبار تهمك

دراسة تكشف مفاجأة|هذه العادات تحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض

لأول مرة .. معرض الكتاب بساحة المسجد الأحمدي بطنطا يشهد إقبالًا كبيرًا

ماتحولوش البيت لمعسكر|نصائح هامة للطلاب والأهالي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

بعد ضبط لحوم ودواجن ورنجة فاسدة..تعرف على عقوبة غش الأغذية فى القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية مسقعة يوناني|جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة|زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما.. وضع اللبن في هذا المكان يسبب كوارث صحية.. وهذه الأبراج شديدة التوتر

أبراج حنينة وعاطفية ومشاعرها جياشة

10علامات خطيرة تنذرك قبل الإصابة بالفشل الكلوي

فيديو

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ