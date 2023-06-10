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إلهام أبو الفتح
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ديني

محافظ الشرقية يهنئ كلية أصول الدين بالزقازيق لحصولها على شهادة الاعتماد

صدى البلد

بعث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ونصت برقية التهنئة على الآتي:
يسعدني أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني القلبية بحصول كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، والذي جاء تتويجًا لعطائكم المخلص، وقدراتكم الأكاديمية والإدارية المتميزة وما قدمتموه وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب من جهد وأداء متميز، داعيًا لكم بمزيد من النجاح والتوفيق لخدمة الوطن.

يذكر أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق تم اعتمادها يوم الأربعاء الموافق 31 من مايو الماضي 2023م.

محافظ الشرقية الشرقية كلية أصول الدين جامعة الأزهر شهادة الاعتماد

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