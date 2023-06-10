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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بها اختبار كورونا وكمامات.. توزيع حقيبة وقائية خاصة لكل حاج| فيديو وصور

الحجر الصحي بمطار
الحجر الصحي بمطار القاهرة

ودع مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم،  أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة،  وسط احتفالية خاصة حضرها وزيرا الطيران المدني والتضامن وقيادات مطار القاهرة ومصر للطيران.

وشهد إجراءات السفر لحجاج بيت الله الحرام، المغادرين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، تسهيلات خاصة من كافة أجهزة المطار وأيضا فرق الحجر الصحي التي تواجدت بشكل ملحوظ داخل صالة السفر على أتم استعداد للتعامل مع حالات عرضية بين الحجاج المسافرين وأيضا لتوعيتهم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وتواجد على رأس الفرق الصحية المتابعة لسفر الحجاج الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي على مستوى الجمهورية،  والدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي،  حيث حرصا على التأكد من إتمام كافة الإجراءات الصحية لجميع الحجاج المسافرين بسلام.

وجهز الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حقيبة يد موضوع بداخلها كتيب صغير يحتوي على كافة الإرشادات الصحية التي يجب أن يتبعها كل حاج وأيضا مزود بأرقام البعثة للتعامل في حالات الطوارئ التي تستدعي تدخل،  بالإضافة إلى ذلك يتم تسليم كل حاج ضمن الحقيبة عدد من الكمامات للوقائية وارتداءها في حالات الزحام وأيضا جهاز اختبار فيروس كورونا Covid_19، ليحتفظ به كل حاج بين أغراضه، في حال ظهور أي أعراض قد تظهر عليه خلال رحلة الحج يمكنه استخدامه بمساعدة الطواقم الطبية المسؤولة عن أفراد البعثة، حسبما صرحت الدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وقالت " الإمام"، في تصريحاتها مع صدى البلد، إن دور الحجر الصحي في مرحلة السفر هو مجرد دور وقائي توعوي لإرشاد الحجاج المسافرين بسلام إلى الأراضي المقدسة،  مشيرا إلى أن التعامل الحقيقي للحجر الصحي مع الركاب يكون في مرحلة العودة حيث تم إجراءات الفحوصات لجميع ركاب رحلات الجح العائدين من الأراضي المقدسة، ومتابعة حالاتهم الصحية لفترة بعد العودة.

وأكدت مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن وزارة الصحة وفرت كافة الأدوات الوقائية المستخدمة لموسم الحج لهذا العام، سواء كتيبات أو كمامات أو اختبار كورونا الذي تم وضعه داخل حقيبة كل حاج.

من جانبه أعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

مطار القاهرة أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام الطيران المدني مصر للطيران الحجر الصحي كورونا وزارة الصحة

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