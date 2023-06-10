أهالي قرية كفر قرطام بالغربية يتشحون سوادا حزنا علي غرق طفلين

شهدت قرية كفر قرطام التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية استمرار حالة الحزن والوجيعة علي وجوه الأسر والعائلات متشحين بارتداءهم الملابس السوداء حزناً على طفلين غرقا في مياه الترعة المار بالقرية وتم العثور على جثمانهما وتحويلهما لمستشفي السنطة العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد فقدان الطفلين "محمد عثمان السيد الزهار " و"زياد محمد عبدالله المنشاوي" اللذان يبلغا من العمر ١٤ سنة وهما في عمر الزهور وسط اصطفاف أهالي القرية شباباً ورجالاً ونساءً، على شاطئ الترعة ينتظرون لحظة خروج الجثمان ليبرد نار أسرتهما المكلومة التي أصبحت لا حول لها ولا قوة من هول الموقف التي تعرضتا له حتي تم اخراجهما عن طريق أهل القرية.





كما تم نقلهما لمستشفي السنطة العام لمحاولة اسعافهما الا أنهما لقيا حتفهما في الحال وتم وضععما داخل مشرحة المستشقي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين.