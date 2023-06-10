نشأت الديهي : مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ دون ابتزاز أوروبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية استقبلت 9 مليون مهاجر ولاجئ من الدول العربية والإفريقية، معقبًا: "اللي يقدر يعمل زي مصر يورينا نفسه، مفيش دولة في العالم بتعمل كده على الإطلاق، ليس لدينا أي مخيمات لاستقبال اللاجئين مثل العديد من الدول".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك بعض الحكومات سقطت بسبب دخول بعض اللاجئين السوريين إلى أوروبا، معقبًا: "أنا لا أهاجم أوروبا، ولكن أتحدث عن كرامة الدولة المصرية، ومسؤوليتها تجاه الاشقاء".



ولفتت إلى أن الدولة المصرية استقبلت ملايين اللاجئين دون أن تبتز أوروبا مثلما فعلت بعض الدول، مشيرًا إلى أن معظم الصحف الأوربية تتحدث عن ازمات في مصر سواء الأزمة الاقتصادية أو الحديث عن عدم حريات، معقبًا: "كلها أخبار سوداء، لا توجد أخبار عن استقبال مصر ملايين اللاجئين، بدون تميز على الإطلاق".



وأشار إلى أن هناك بعض الجهات تحرك وسائل الإعلام الدولي للحديث بشكل سلبي على مصر، متابعًا: "كل الفيس بوك والإعلام الدولي تحدث بشكل سلبي على السياحة في مصر، بسب حادثة لسمكة قرش، وكأن لا توجد هناك حوادث مماثلة في العالم، أمريكا فقط العام الماضي شهدت أكثر من 40 حالة مماثلة".



وأضاف أن مصر استقبلت أكثر من مليون سائح خلال شهر أبريل، ولا يجب الحديث بشكل كبير عن حادث سمكة القرش، معقباً: "مصر دولة بحرية، وفي تاريخها بالكامل ، لم يحدث سوى 7 حوادث للقروش بمعدل حادثة كل 20 عام".

