عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي : مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ دون ابتزاز أوروبا

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية استقبلت 9 مليون مهاجر ولاجئ من الدول العربية والإفريقية، معقبًا: "اللي يقدر يعمل زي مصر يورينا نفسه، مفيش دولة في العالم بتعمل كده على الإطلاق،  ليس لدينا  أي مخيمات لاستقبال اللاجئين مثل العديد من الدول". 

txt

نشأت الديهي: السيسي كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية

txt

نشأت الديهي يهاجم معتز مطر على الهواء.. فيديو


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك بعض الحكومات سقطت بسبب دخول بعض اللاجئين السوريين إلى أوروبا، معقبًا: "أنا لا أهاجم أوروبا، ولكن أتحدث عن كرامة الدولة المصرية، ومسؤوليتها تجاه الاشقاء". 


ولفتت إلى أن الدولة المصرية استقبلت ملايين اللاجئين دون أن تبتز أوروبا مثلما فعلت بعض الدول، مشيرًا إلى أن معظم الصحف الأوربية تتحدث عن ازمات في مصر سواء الأزمة الاقتصادية أو الحديث عن عدم حريات، معقبًا: "كلها أخبار سوداء، لا توجد أخبار عن استقبال مصر ملايين اللاجئين، بدون تميز على الإطلاق". 


 وأشار إلى أن هناك بعض الجهات تحرك وسائل الإعلام الدولي للحديث بشكل سلبي على مصر، متابعًا: "كل الفيس بوك والإعلام الدولي تحدث بشكل سلبي على السياحة في مصر، بسب حادثة لسمكة قرش، وكأن لا توجد هناك حوادث مماثلة في العالم، أمريكا فقط العام الماضي شهدت أكثر من 40 حالة مماثلة".


وأضاف أن مصر استقبلت أكثر من مليون سائح خلال شهر أبريل، ولا يجب الحديث بشكل كبير عن حادث سمكة القرش، معقباً: "مصر دولة بحرية، وفي تاريخها بالكامل ، لم يحدث سوى 7 حوادث للقروش بمعدل  حادثة كل 20 عام".
 

نشأت الديهي الإخوان الإرهابية الدول العربية والإفريقية الدول العربية الإخوان الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك يصدم كهربا بـ فرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

كانت موديل محجبات.. أسماء جلال تثير الجدل بعد شائعة ارتباطها بفنان شهير

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

بيخبّوها .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر | فيديو

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

ترشيحاتنا

كانت بتذاكر على جردل |وزير التعليم يقرر إلحاق "منة الله" بمدرسة المتفوقين STEM

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

ودائع البنوك ترتفع 9.02 تريليون جنيه في فبراير الماضي

30 دقيقة .. مانشستر سيتي يهدد وإنتر يسيطر في نهائي دوري أبطال أوروبا

منخفض جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية في هذا التوقيت.. فيديو

للتصدي لمخطط «هليفي».. نشطاء فلسطينيون يطلقون حملة لمنع تقسيم المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

شاهد.. المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج

سالى عبد السلام برفقة زوجها من حفل زفاف نجل خيرى رمضان

زوجة خيرى رمضان تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلهما|شاهد

فيديو

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ