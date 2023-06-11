عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف| النقل تكشف مخطط التطوير الشامل لـ ميناء الإسكندرية الكبير

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

تنفذ وزارة النقل مخطط عام لميناء الإسكندرية الكبير، ضمن خطة تحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية

وتعمل وزارة النقل على إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير في عدة مراحل صدى البلد يستعرضها في التقرير التالي:

 

1- مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه

• يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق

• تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم

 

2- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه

• يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا

• يتكون المشروع من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2

• سيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م

 

3- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه

 

• يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا

• يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 

• سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر 

 

4- حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير

 

بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين.

IMG-20230610-WA0009
IMG-20230610-WA0009
IMG-20230610-WA0013
IMG-20230610-WA0013
IMG-20230610-WA0012
IMG-20230610-WA0012
IMG-20230610-WA0008
IMG-20230610-WA0008
ميناء الإسكندرية الكبير مخطط عام تحويل مصر تحويل مصر مركزا للتجارة العالمية ميناء الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

صفقات مميزة .. إعلامي يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

10 معلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. إنفوجراف

روسيا: قرار أيسلندا تعليق أنشطة سفارتها يدمر التعاون الثنائي

سفير مصر فى المغرب يكشف عن عدد مشجعي الأهلي أمام الوداد

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

تسريبات صادمة تكشف مفاجأة عن هواتف آيفون iPhone 15

سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج بالمرج| شاهد

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ