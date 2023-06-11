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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن شمال سيناء: شنط هدايا وشماسي للحجاج القرعة

بحث خطة تحرك المرأة
بحث خطة تحرك المرأة لابراز دورها في الحياة السياسية

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن  محافظة  شمال سيناء ، اجتماعها التنظيمي اليوم بقيادة الدكتورة عبير حجاب، وحضور يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة، المهندسة ليلى مرتجى عضو هيئة مكتب المحافظة، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة وأعضاء هيئة مكاتبهن وذلك بمقر أمانة قسم ثاني العريش.

 بحث الاجتماع خطة تحرك أمانة المرأة خلال الفترة القادمة البراز دورها في الحياة السياسية وقدرتها على خدمة أبناء المجتمع السيناوي، في إطار خطة تحرك الحزب على مستوى مراكز المحافظة .

 

دور المرأة المحوري:

 

أكد أمين تنظيم المحافظة الاستاذ يسري جاسر، خلال الإجتماع على دور حزب مستقبل وطن السياسي والمجتمعي،وأهميتة على الساحة السياسية، ودور أمانة المرأة المحوري  مجتمعياً وسياسياً وخدمياً.

من جانبها.. أكدت الدكتورة عبير حجاب أمينة المرأة بالمحافظة، على دور أمانة المرأة المهم من في التواجد الميداني والخدمي والتثقيفي خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ الفعاليات والمبادرات والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد هو عنوان نجاح الامانة بشكل عام لكي نصل للهدف المنشود.  

 

وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الفعاليات بجميع أقسام المحافظة، منها فاعلية هدية زوار بيت الله الحرام وذلك بتوزيع شنطة لكل حاج بها هدايا متنوعة وشمسية لكل حجاج القرعة المغادرين محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، مقدمة كهدية من حزب مستقبل وطن.

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سيناء المراة دورها الحياة السياسية

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