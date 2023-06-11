احمي نفسك من هؤلاء.. نصائح لطلاب الثانوية العامة| فيديو

وجه الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة.

وقال خلال لقائه ببرنامج “التاسعة”٫ المُذاع عبر فضائية الأولى”: “مصدر من مصادر الثقة بالنفس آراء الآخرين ممن هم حولك عن نفسهم وعنك.. عندما أرى شخص بجواري أقوي مني يقول أنا ضعيف أقول لنفسي طب أنا أعمل أيه وهذا يهز ثقتي في نفسي”.

وأضاف: “لازم أنا كطالب وكولى أمر احمي نفسي من هؤلاء الطلاب.. أنصبح طلاب الثانوية العامة ألا يؤثر أحدهم بأي كلام سلبي، وعليه أن يتجنب مثل هؤلاء الطلاب”.

وتابع: “مثل هؤلاء الطلاب ينشرون الطاقة السلبية وعلينا تجنبهم.. الثانوية العامة ليست بعبع خاصة هذا العام.. فكر دائما أن فرصتك في اجتياز امتحانات هذا العام أفضل من فرص زملاؤك في الأعوام الماضية في ضوء وعود الوزارة بتلافي مشكلات وأخطاء الأعوام السابقة بما يحقق مصلحتك”.