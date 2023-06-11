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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يتابع أعمال رصف الطرق بالشوارع الرئيسية

متابعة عمليات رصف
متابعة عمليات رصف الطرق في الشوارع الرئيسية

تابع اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ،  أعمال الرصف بمنطقة خدمات ضاحيه السلام خاصة  الشارع الرئيسي ، كما تابع أعمال تطوير ورصف شارع علي بن ابي طالب  وسط العاصمة، فى ضوء تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  بشأن تنفيذ مشروعات رصف الطرق بمدينة العريش ، والممولة من الخطة الاستثمارية للعلم المالي ٢٠٢٣م.

 

البنية التحتية:

 

وتهتم  المحافظة بأعمال البنيه التحتية  بالشوارع الرئيسية في احياء العاصمة العريش من مياه وصرف وكافة المرافق وفرد التربه الزلطيه وبداية رش المازوت للاستعداد للرصف.
 

وشدد رئيس  مدينة العريش على الشركة المنفذة  لأعمال رصف الطرق بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية في مراحل الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .

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العريش الطرق الشوارع مشروعات رصف

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