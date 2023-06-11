رئيس مدينة العريش يتابع أعمال رصف الطرق بالشوارع الرئيسية

تابع اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ، أعمال الرصف بمنطقة خدمات ضاحيه السلام خاصة الشارع الرئيسي ، كما تابع أعمال تطوير ورصف شارع علي بن ابي طالب وسط العاصمة، فى ضوء تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، بشأن تنفيذ مشروعات رصف الطرق بمدينة العريش ، والممولة من الخطة الاستثمارية للعلم المالي ٢٠٢٣م.

البنية التحتية:

وتهتم المحافظة بأعمال البنيه التحتية بالشوارع الرئيسية في احياء العاصمة العريش من مياه وصرف وكافة المرافق وفرد التربه الزلطيه وبداية رش المازوت للاستعداد للرصف.



وشدد رئيس مدينة العريش على الشركة المنفذة لأعمال رصف الطرق بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية في مراحل الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .