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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تستثمر أكثر من 2 مليار دولار في ترقيات مصانعها

صدى البلد

أعلنت جنرال موتورز هذا الأسبوع أنها تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليون دولار في مصنع التجميع في أرلينجتون بولاية تكساس للتحضير لإنتاج سيارات الدفع الرباعي ذات محركات الاحتراق الداخلي في المستقبل، وبذلك يرتفع المبلغ الإجمالي لاستثمارات جنرال موتورز الجديدة المخطط لها لتقنية محركات الاحتراق المستقبلية والمركبات إلى أكثر من 2 مليار دولار.

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  جنرال موتورز تستثمر أكثر من 2 مليار دولار في ترقيات مصانعها

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت جنرال موتورز أنها ستستثمر مليار دولار في مصانعها في ميشيجان لشاحنات النقل الثقيل التي تعمل بمحركات الاحتراق، يأتي ذلك بعد إعلانها في يناير عن استثمار 854 مليون دولار في الجيل التالي من مجموعتها الصغيرة V8، وذلك منذ عام 2013، حيث استثمرت جنرال موتورز أكثر من 31 مليار دولار في مرافق التصنيع وتوزيع قطع الغيار التابعة لها في الولايات المتحدة.

وإجمالاً، تدعم هذه الاستثمارات عمليات التصنيع في جنرال موتورز في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 50 مصنع تجميع وختم ودفع ومكونات ومراكز توزيع قطع على مستوى البلاد، كما يسلط الضوء على التزام الشركة بمواصلة تزويد العملاء بمجموعة قوية من مركبات محركات الاحتراق لسنوات.

قال جيرالد جونسون، نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي والاستدامة: "نعلن اليوم عن خطط لاستثمار كبير في أرلينجتون لتعزيز أعمالنا الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم والرائدة في الصناعة"، يعكس التزامنا تجاه عملائنا الكرام وجهود موظفي Arlington Assembly المتفانين ، الذين حققوا أرقامًا قياسية في الإنتاج هذا العام".

مع استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2 مليار دولار في تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي المستقبلية ، فمن الواضح أن جنرال موتورز تراهن على أن المستقبل ليس كهربائيًا فحسب، بل سيحتوي على شاحنات كبيرة ذات محركات احتراق وسيارات دفع رباعي.

 

 

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