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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يقبل كاس أبطال أوروبا بعد تتويج مانشستر سيتي

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة صورة  للمدرب جوارديولا بعد تتويج فريق مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عبر حسابة بموقع تويتر.

وعلق فرج عامر علي الصورة كاتبا  : افضل مدرب في العالم جوارديولا يحمل كاس ابطال اورربا بعد فوز نادية مانشستر سيتي.

وأضاف "الإنتر كان أكثر من ند وعاندته الكرة وعانده التوفيق، بمعايير كرة القدم التي قدمها السيتي في السنوات الأخيرة يعد لقب أوروبا هدية المتعة، بينما قدم إنتر ميلان أفضل مبارياته وضاعت منه الفرص لتكتمل ثلاثية الإخفاق الايطالية روما ثم فيورنتينا ثم انتر ميلان.

 

وتابع "لو كنت إيطاليا لتساءلت: لماذا ولبحثت عن السبب؟ ماذا كان ينقص الفرق الإيطالية الثلاثة؟!

 

 

وتُوّج فريق مانشستر سيتي بطلًا ل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ب ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

 

فريق إنتر سيطر على أحداث المباراة في بدايتها رغم تهديد مانشستر سيتي لمرمى أونانا، حيث ارتكب مدافعو الفريق الإنجليزي العديد من الأخطاء دون أن يستغلها خصمهم الإيطالي.

فرص مانشستر سيتي

 

وفي الدقيقة الخامسة، كاد برناردو سيلفا أن يسجل لـ مانشستر سيتي، عندما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنتر.

 

وفي الدقيقة 27، أهدر النرويجي إيرلينج هالاند أخطر فرص المباراة، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لينفرد بمرمى إنتر، لكن أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.

 

وفي الدقيقة 29، سدد كيفن دي بروين الكرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أونانا بسهولة.

مانشيستر سيتى جوارديولا كاس ابطال اوروبا

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