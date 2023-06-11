روسيا: خروج قطار شحن عن مساره بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

قال الحاكم المحلي لمنطقة بيلجورود، إن 15 عربة من قطار شحن فارغ خرجت عن مسارها في المنطقة، على الحدود مع أوكرانيا، مضيفاً أنه لا توجد معلومات فورية عن السبب.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام: "وفقاً للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".

وأشار جلادكوف إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة قطار في منطقة أليكسييفسكي، وكان القطار خاليًا.

وأصبحت التفجيرات والهجمات على البنية التحتية للمنطقة واقعاً يومياً تقريباً في الأسابيع الأخيرة، ويلقي المسؤولون باللوم على القوات الأوكرانية أو المخربين الموالين لأوكرانيا.