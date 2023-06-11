نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حوار خاص بين الخطيب وغالي في المران الأخير للأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حوار جانبي بين محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر وحسام غالي عضو مجلس الإدارة قبل مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وبحث الثنائي محمود الخطيب وحسام غالي بعض التحضيرات قبل المباراة النهائية المرتقبة أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء .

وتقام مباراة النادي الاهلي ضد الوداد المغربي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب محمد الخامس .

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بالقاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .