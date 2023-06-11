عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حوار خاص بين الخطيب وغالي في المران الأخير للأهلي

صدى البلد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حوار جانبي بين محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر وحسام غالي عضو مجلس الإدارة قبل مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا . 

وبحث الثنائي محمود الخطيب وحسام غالي بعض التحضيرات قبل المباراة النهائية المرتقبة أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء . 

وتقام مباراة النادي الاهلي ضد الوداد المغربي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب محمد الخامس . 

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بالقاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا . 

النادي الأهلي محمود الخطيب الأهلى الوداد الوداد المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

حديث كولر مع عبد الحفيظ.. تدريبات حماسية للاعبي الأهلي قبل لقاء الوداد

علي جمعة: الحجاج لهم دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول مرة.. فيديو

نسرين أمين تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل تحت الوصاية .. فيديو

تعاون بين الصحفيين وإعلام القاهرة لتقديم منح تدريبية مجانًا

فرصتك الأخيرة.. تحكم في هاتفك الآيفون المسروق من خلال Apple Watch 

بقوة 349 حصانا .. لكزس GX 2024 الجديدة تظهر رسميًا |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ