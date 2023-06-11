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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس سلامة: الأهلي قادر على العودة بالأميرة الأفريقية من المغرب| فيديو

لقاء الأهلي والوداد
لقاء الأهلي والوداد

أكدت الإعلامية لميس سلامة أن الجميع اليوم على قلب رجل واحد في تشجيع  النادي الأهلي في المباراة الحاسمة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في مركب محمد الخامس.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النادي الأهلي قادر على العودة بالأميرة الأفريقية وتحقيق اللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

 

 يمثل الكرة المصرية 

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، أن لاعبي النادي الأهلي علبهم التحلي بالهدوء أن يكون التوفيق من حليفهم والعودة بالبطولة، خاصة أن الأهلي يمثل الكرة المصرية.

 

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