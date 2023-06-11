بطريقته الخاصة.. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل لقاء الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المران الأخير قبل مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتواجد محمود الخطيب في تدريبات الفريق قبل المباراة النهائية المرتقبة أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء .

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب محمد الخامس .

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بالقاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .