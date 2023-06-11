ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة ) .

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية خرطوش – فرد محلى -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.