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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بربع مليون جنيه.. القبض على تاجرين مخدرات بالإسماعيلية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة فايد) حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة للنقل وترويج المواد المخدرة .

وتقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(250 ألف جنية تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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