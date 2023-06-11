20 كيلو بانجو .. سقوط 3 تجار مخدرات بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة) تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – بندقية آلية – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى)،.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى.

وتقُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(400 ألف جنية تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.