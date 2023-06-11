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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

دشن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة_القولون_البروستاتا _عنق الرحم)  وذلك بمركز صحة أسرة ثان.

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وتابع وكيل وزارة الصحة خلال التدشين، إجراءات فحص وتسجيل  وخطواته الشاملة وأشار  أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة.

 

يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن

 

يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

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