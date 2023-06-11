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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز الفلك الدولي يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

مركز الفلك الدولي
مركز الفلك الدولي

قال مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، إن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ، مشيرا إلي أن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى في غالبية الدول الإسلامية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، “ في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف " بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس وعمره 6.5 ساعة وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس وعمره 12.4 ساعة والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس وعمره 13 ساعة وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس وعمره 13.8 ساعة”.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14 ساعة وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس وعمره 16.2 ساعة والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق.

مركز الفلك الدولي العالم الإسلامي

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