اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يشارك في المهرجان العربي بتونس

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في أعمال الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 12 إلى 15 يونيو الجاري وذلك بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية والذي يقام تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" ، ويشارك علي رأس وفد رفيع يمثل الاتحاد برئاسته ويضم في عضويته وزير مفوض مدير ادارة التعاون الدولي .

وأكد الليثي بأن مشاركة الإتحاد بالمهرجان تأتى في اطار تعزيز توجه الإتحاد إلى دعم المهرجانات العربية والدولية ودعم الإنتاج الدرامي والبرامجي المتميز، وكذا الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المتميز.

وأشار الليثي بأن اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقدم جوائز مالية قيمتها ٦ الاف دولار بالمهرجان، وتقدم الجوائز في مجال الفيلم / البرنامج الوثائقي عن القضية الفلسطينية ، وأيضا «مسابقة الدراما الاجتماعية»،

كما يشارك الإتحاد بالسوق الذي يقام علي هامش المهرجان ، من خلال معرض ضخم وكبير للاتحاد يضم في جنابته تاريخ إنشاء الإتحاد وأهم الأعمال التي قدمها والدورات التي ينظمها وأكاديمية الإتحاد والدورات التدريبية والإعلامية

كما يشارك الإتحاد في ندوة عن السياحة العربية ودور الإعلام في دعم السياحة العربية

وعلي جانب اخر يشارك في فعاليات المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء، والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.