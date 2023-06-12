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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر أرخص سيارة رياضية في مصر.. أسعار مرسيدس C180 موديل 2023..ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مزاد جديد لسيارات جمارك بورسعيد ودمياط .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الاربعاء الموافق 21  يونيو الجاري ، تابع لجهات حكومية .

 

سعر أرخص سيارة رياضية SUV موديل 2023 في مصر .. صور

مازالت السيارة شيري تيجو 3، تتصدر قائمة السيارات الرياضية الأرخص سعرًا بين اصدارات الصانع الصيني، التي تقدم عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات تحمل موديل 2023، مع هيكل خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV.

 

أسعار مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

تعد السيارة مرسيدس C180 موديل 2023، واحدة من اكثر السيارات شهرة بالسوق المصري، والتي تقدمها العلامة التجارية الالمانية عبر فئتين من التجهيزات تحت موديلات 2023، مع تصميم خارجي انيق من فئة السيدان، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية.

 

اعرف إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في مصر

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من الاختيارات المفضلة لدى الكثير، نسبة إلى توفير الوقود، بالاضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والمحافظة على البيئة، إلى جانب انخفاض تكاليف الصيانة مقارنة بالطرازات الأخرى.

 

سعر ومواصفات سوزوكي بالينو موديل 2023 .. لمحبي الهاتشباك

تقدم شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، باقة من سيارات الهاتشباك، أبرزها النسخة سويفت وسيلاريو، بالإضافة إلى السيارة اسبريسو، والنسخة بالينو التي يتم تقديمها تحت موديلات 2023، وعبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

بقوة 141 حصان .. ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة |صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "ميتسوبيشي"، من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة "كولت"، والتي تتشابه مع النسخة الفرنسية رينو كليو إلى حد كبير، ولكنها تأتي بالعلامة التجارية اليابانية، مع مقدمة تتسم بالحدة، ذات مصابيح عدوانية الشكل، وجنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة.

القائمة الكاملة لـ أسعار سيتروين الجديدة فى مصر

أعلن وكيل سيارات سيتروين فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة لطرازات العلامة التجارية الفرنسية موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من ماركات السيارات خلال شهر  يونيو الجاري.

 

سيارة الشعب..ارتفاع جديد فى اسعار بى واى دى F3 فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة F3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات.

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