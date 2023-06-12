أخبار السيارات | سعر أرخص سيارة رياضية في مصر.. أسعار مرسيدس C180 موديل 2023..ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الاربعاء الموافق 21 يونيو الجاري ، تابع لجهات حكومية .

مازالت السيارة شيري تيجو 3، تتصدر قائمة السيارات الرياضية الأرخص سعرًا بين اصدارات الصانع الصيني، التي تقدم عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات تحمل موديل 2023، مع هيكل خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV.

تعد السيارة مرسيدس C180 موديل 2023، واحدة من اكثر السيارات شهرة بالسوق المصري، والتي تقدمها العلامة التجارية الالمانية عبر فئتين من التجهيزات تحت موديلات 2023، مع تصميم خارجي انيق من فئة السيدان، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية.

تواصل السيارات الكهربائية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من الاختيارات المفضلة لدى الكثير، نسبة إلى توفير الوقود، بالاضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والمحافظة على البيئة، إلى جانب انخفاض تكاليف الصيانة مقارنة بالطرازات الأخرى.

تقدم شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، باقة من سيارات الهاتشباك، أبرزها النسخة سويفت وسيلاريو، بالإضافة إلى السيارة اسبريسو، والنسخة بالينو التي يتم تقديمها تحت موديلات 2023، وعبر فئة واحدة من التجهيزات.

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "ميتسوبيشي"، من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة "كولت"، والتي تتشابه مع النسخة الفرنسية رينو كليو إلى حد كبير، ولكنها تأتي بالعلامة التجارية اليابانية، مع مقدمة تتسم بالحدة، ذات مصابيح عدوانية الشكل، وجنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة.

أعلن وكيل سيارات سيتروين فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة لطرازات العلامة التجارية الفرنسية موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من ماركات السيارات خلال شهر يونيو الجاري.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة F3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات.