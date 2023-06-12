بقوة 141 حصان .. ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة |صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "ميتسوبيشي"، من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة "كولت"، والتي تتشابه مع النسخة الفرنسية رينو كليو إلى حد كبير، ولكنها تأتي بالعلامة التجارية اليابانية، مع مقدمة تتسم بالحدة، ذات مصابيح عدوانية الشكل، وجنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة.

السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة

السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة

تتوافر السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، يضخ قوة قدرها 66 حصانا، و 95 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك تيربو بقوة 90 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب محرك هجين سعة 1600 سي سي مقترن بمحركين كهربائيين، بقوة إجمالية 141 حصانا، مما يمنحها أفضلية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية.

السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة

وتضم السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة العديد من التجهيزات عالية الاداء مثل، كاميرا 360 درجة، ومساعد الركن، ونظام رصد النقاط العمياء، مع حساسات حركة لسهولة الاصطفاف، ونظام تحديد الحارة المرورية، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.

السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة

تحتوي السيارة ميتسوبيشي كولت الجديدة على شاشة رقمية للعدادات قياسها 7 بوصة، وإمكانية اختيار شاشة اخرى قياسها 10 بوصة، بينما تتمتع السيارة بشاشة داخلية تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 7 و 9.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام صوتي ترفيهي طراز BOSE، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، وقفل مركزي.